В Костанайской области открывается запись детей в первый класс





В Костанайской области с 18 июня начинается приём документов для зачисления детей в первый класс. В этом году Министерство просвещения разделило старт кампании по регионам, чтобы снизить нагрузку на портал электронного правительства.

Одновременно с Костанайской областью приём документов откроется в Павлодарской и Атырауской областях, а также в Алматы и Шымкенте.

В управлении образования напоминают, что детям, которые посещали классы предшкольной подготовки и планируют продолжить обучение в той же школе, достаточно подать заявление. В этом случае зачисление в первый класс произойдёт автоматически.

Если родители решили выбрать другое учебное заведение, документы необходимо подавать на общих основаниях.

В первый класс принимаются дети, которым уже исполнилось шесть лет, а также те, кто достигнет этого возраста до конца текущего года.

Для зачисления потребуются заявление родителя или законного представителя, медицинская справка формы 065/у, паспорт здоровья ребёнка и фотография размером 3×4.

Подать документы можно через портал электронного правительства eGov.kz. Заявления рассматриваются в течение одного рабочего дня. Для оформления услуги онлайн родителям потребуется электронная цифровая подпись.

Кроме того, подать документы можно непосредственно в школах. Для этого в учебных заведениях будут работать уголки самообслуживания с 9:00 до 18:00. Родителям необходимо иметь при себе копии документов и ЭЦП на электронном носителе.

В школах обещают помочь с оцифровкой документов, сканированием и загрузкой файлов через портал.

Приём детей будет осуществляться по принципу «3 к 1»: трое учащихся зачисляются по месту жительства и один ребёнок может быть принят из другого района.

Приёмная кампания продлится до 31 августа.

В управлении образования также напомнили, что в этом году, как и ранее, приём в гимназии и лицеи осуществляется без экзаменов и собеседований. Зачисление проводится на общих основаниях, поэтому родителям, желающим определить ребёнка в инновационные школы, рекомендуют не откладывать подачу документов.

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