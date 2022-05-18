В Костанайской области отмечается повышенный спрос на путевки в детские лагеря отдыха

Повышенный спрос на путевки в детские лагеря отдыха отмечают в управлении образования Костанайской области. В предыдущие два года, в связи с пандемией, они практически не работали. В этом году в десяти лагерях смогут отдохнуть восемь тысяч детей. Получат возможность оздоровиться вместе с сопровождающими и сто детей с особыми образовательными потребностями. На эти цели из бюджета выделено 12 миллионов тенге.

Считанные дни остаются до окончания учебного года, поэтому родители школьников уже озадачены, как организовать летний досуг своему ребенку. Повышенную активность в управлении образования отмечают в плане покупок путевок в детские лагеря отдыха. С каждым днем их остается все меньше. В этом году будет работать 10 лагерей — восемь частных и два государственных. Предельная стоимость путевок 42 тысячи тенге. Благодаря фонду всеобуча отдохнут бесплатно и шесть тысяч детей из социально-уязвимых категорий. Займутся и оздоровлением особенных детей, говорит руководитель Управления образования акимата Костанайской области Зауре Байменова: «Несколько лет подряд поднимался вопрос об организации отдыха детей с особыми образовательными потребностями, которые требуют сопровождения — родителей, либо законных представителей. В этом году в рамках госсоцзаказа 100 особенных детей вместе с сопровождающими, тоже 100 человек, будут отдыхать на базе реабилитационного центра «Хатико». Для этого из бюджета выделено 12 миллионов тенге».

Для детей, воспитывающихся в госучреждениях, то есть детских домах, интернатах и спецшколах, также будет организован отдых в детских лагерях. В некоторой степени обеспечат занятость и летние школы. Они начнут работать с 26 мая. Их посещение — дело добровольное. Стандартных уроков проводить не будут, обещают креативный подход к занятиям от педагогов и устранение пробелов в знаниях в игровой форме. Есть и другие планы по организации досуга.



«Каждая школа сама выбирает походы, экскурсии, в том числе и по сакральным местам, как на территории своего региона, так и выезды в соседние регионы. С 2017 года в рамках составлен перечень сакральных объектов. До пандемии активно эта работа велась и в этом году она будет продолжена».

Как и в прошлые годы, займут свободное время детей и пришкольные летние площадки. Активно будут работать и дворовые клубы. Их в области 38. Таким образом летний досуг, с частичной или полной занятостью, планируют обеспечить девяносто двум процентам школьников.



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