В Костанайской области к 2026 году ожидается дефицит газа. В акимате рассказали LS, как планируют решать данную проблему.

В область голубое топливо поступает по магистральному газопроводу Бухара – Урал. По информации акимата, по нему транспортируется российский газ.

«Данный объект расположен на территории РФ и частично проходит по области, при этом имеет три магистральных газопровода-отвода в регионе: Карталы – Рудный – Костанай, Бреды – Житикара, Бухара – Урал – Босколь. Основные объемы поставок газа (до 95%) осуществляются через Карталы – Рудный –Костанай«, – пояснили в госоргане.

Однако из-за роста объемов жилищного строительства и развития производства в области прогнозируется дефицит газа уже к 2026 году. Данную проблему планируют решить за счет строительства магистрального газопровода от компрессорной станции КС-14 в Актюбинской области до Костаная. Проект оценивается в 844 млрд тенге.

«На текущий момент уже разработано технико-экономическое обоснование. Получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы», – говорится в ответе на запрос.

В частности, планируется построить 630 км магистрального газопровода. В этом году хотят провести конкурсные процедуры по разработке проекта. Строительство намечено на 2026-2027 годы.

«Ввод объекта позволит обеспечить энергетическую надежность области, реализовать ряд крупных инвестиционных проектов», – прогнозируют в акимате.

Вместе с тем в госоргане добавили, что в регионе также разрабатывают документацию для строительства трех электроподстанций: «Юг», «Восточная», «Сухой порт». Сроки реализации и объем инвестиций не уточняются.

Также в области в 2025-2026 годах ожидается ввод ветровых электростанций мощностью 100 МВт в Костанайском районе, мощностью 50 МВт в Аркалыке. В этот же период запланировано строительство солнечной (22,6 МВт) и газопоршневой (40 МВт) станций в районе Б. Майлина.

Кроме этого, планируется открытие 165 ветровых электростанций общей мощностью 1 ГВт.

«На 1 июля 2025 года потребление энергии составило 2208,1 млн кВт·ч. Собственная выработка энергопредприятиями составляет 662,6 млн кВт·ч, у казахстанских поставщиков из других регионов – 1545,5 млн кВт·ч«, – резюмировали в акимате.

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