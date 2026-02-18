В Костанайской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Ночью и утром на юге региона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами возможна низовая метель и гололёд.

На западе, востоке и юге области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-восточный 9–14 м/с, ночью и утром на юге порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов мороза, на северо-востоке области — до 23 градусов ниже нуля, на юге — около 10 градусов мороза. Днём ожидается 12–17 градусов мороза, на северо-востоке — до 20 градусов, на юге — около 7 градусов ниже нуля.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 18–20 градусов мороза, днём — 12–14 градусов ниже нуля.

