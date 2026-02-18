В Костанайской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Ночью и утром на юге региона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами возможна низовая метель и гололёд.
На западе, востоке и юге области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-восточный 9–14 м/с, ночью и утром на юге порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов мороза, на северо-востоке области — до 23 градусов ниже нуля, на юге — около 10 градусов мороза. Днём ожидается 12–17 градусов мороза, на северо-востоке — до 20 градусов, на юге — около 7 градусов ниже нуля.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 18–20 градусов мороза, днём — 12–14 градусов ниже нуля.
Руководство "Тазалык-2012" возврата компании в государственную собственность
Новые ограничения на охоту вводят в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.