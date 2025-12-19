По прогнозу синоптиков, 20 декабря в Костанайской области ожидается облачная погода, снег и метель. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный — 9–14 м/с, а на севере, востоке и юге области возможны порывы 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью и днём составит 10–15 градусов мороза, на юге области — около 5 градусов мороза. Днём ожидается дальнейшее понижение температуры.
Погода в Костанае
В областном центре прогнозируется облачность, снег, метель. Ветер также сменит направление с юго-западного на северо-западный — 9–14 м/с, порывы достигнут 15–20 м/с. Температура ночью и днём — 10–12 градусов мороза, днём — с дальнейшим понижением.
Жителям рекомендуют учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и по возможности ограничить дальние выезды в период метели.
Соцвыплаты вырастут: с 2026 года в Казахстане повышают пособия при рождении ребёнка
Выпуск ТВ-новостей - 17.12.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.