По прогнозу синоптиков, 20 декабря в Костанайской области ожидается облачная погода, снег и метель. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный — 9–14 м/с, а на севере, востоке и юге области возможны порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью и днём составит 10–15 градусов мороза, на юге области — около 5 градусов мороза. Днём ожидается дальнейшее понижение температуры.

Погода в Костанае

В областном центре прогнозируется облачность, снег, метель. Ветер также сменит направление с юго-западного на северо-западный — 9–14 м/с, порывы достигнут 15–20 м/с. Температура ночью и днём — 10–12 градусов мороза, днём — с дальнейшим понижением.

Жителям рекомендуют учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и по возможности ограничить дальние выезды в период метели.