В суде района Беимбета Майлина Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении пассажирки «попутки». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Находясь на трассе «Костанай-Карабутак» при въезде в поселок Тобол района Беимбета Майлина, с целью доехать в Лисаковск села в попутный автомобиль. На переднем пассажирском сидении находился несовершеннолетний.

«Подсудимая в салоне автомобиля закурила электронную сигарету. Получив замечание от водителя о том, что в салоне его автомобиля не курят, находясь на заднем сидении автомобиля, взяла из своего пакета кухонный нож и нанесла удар ножом в область шеи. Последний начал резкое торможение автомобиля, вследствие чего женщина с ножом продвинулась в переднюю часть салона автомашины и попыталась повторно нанести удар ножом». В результате преступных действий потерпевшему причинены телесные повреждения согласно заключения судебно-медицинской экспертизы в виде колото-резаной раны левой половины шеи», — говорится в сообщении суда.

Подсудимая вину признала в полном объеме.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание — чистосердечное раскаяние, а в качестве обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание — совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на вес срок отбывания наказания.

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