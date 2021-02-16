В Костанайской области педагогам частных дошкольных организаций повысят зарплату

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Впервые с января 2021 года из республиканского бюджета начал выделяться ежемесячный целевой трансферт на повышение заработной платы педагогов частных дошкольных организаций, в которых размещен государственный заказ. Об этом сообщает пресс-служба областного управления образования.
В октябре 2020 года приказом и.о. министра образования и науки РК внесены изменения в методику подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания.
Данными поправками по дошкольному образованию предусмотрено:
- повышение коэффициентов при исчислении должностного оклада с учётом повышения с 1 января и с 1 июня 2019 года;
- введение поправочного коэффициента к должностному окладу в размере в 2020 году – 25%, 2021 году – 50%, 2022 году – 75%, 2023 году – 100%;
- увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 календарных дней.
Учредителям частных дошкольных организаций направлено письмо, в котором указывается целевое размещение данного трансферта- на повышение заработной платы педагогов.
Подушевое нормативное финансирование дошкольного воспитания и обучения осуществляется местным исполнительным органом, в пределах заключенных договоров на размещение государственного образовательного заказа на услуги дошкольного воспитания и обучения, на ежемесячной основе в объеме, рассчитанном за фактический контингент воспитанников, получивших указанные услуги в текущем месяце.
Средней размер подушевого финансирования в городе — 38023 тенге на 1 воспитанника дошкольной организации в месяц. Средний размер в сельской местности — 41 549 тенге на 1 воспитанника.
На 2021 год в области размещен государственный заказ более чем на 25 тысяч мест в государственных и частных детских садах.
Контроль за формированием и реализацией госзаказа осуществляется отделами образования городов и районов.
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