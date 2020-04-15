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В Костанайской области первый случай смерти от коронавируса

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Зарегистрированных случаев: 1267

г. Нур-Султан – 291

г. Алматы – 370
г. Шымкент – 40
Акмолинская область – 79
Актюбинская область – 12
Алматинская область – 24
Атырауская область – 70
Восточно-Казахстанская область – 8
Жамбылская область – 49
Западно-Казахстанская область – 18
Карагандинская область – 80
Костанайская область – 5
Кызылординская область – 124
Мангистауская область – 11
Павлодарская область – 11
Северо-Казахстанская область – 26
Туркестанская область – 49

Выздоровевших: 203

г. Нур-Султан – 110

г. Алматы – 58
г. Шымкент – 2
Акмолинская область – 4
Актюбинская область – 2
Алматинская область – 5
Атырауская область – 12
Жамбылская область – 3
Западно-Казахстанская область – 1
Карагандинская область – 1
Кызылординская область – 2
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 1
Северо-Казахстанская область – 1

Летальных случаев: 15

г. Нур-Султан – 2
г. Алматы – 2
г. Шымкент – 2
Акмолинская область – 4
Восточно-Казахстанская область – 1
Карагандинская область – 1
Костанайская область – 1
Павлодарская область – 1
Туркестанская область – 1
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