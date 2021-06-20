В Костанайской области планируется с 1 июля к проекту Ashyq присоединить железнодорожные станции и вокзалы

В Костанайской области планируется, что с 1 июля к проекту Ashyq присоединятся железнодорожные станции и вокзалы — Костанай, Железорудная, Кушмурун, Аманкарагай, Койбагор, Тобол, Лисаковск.

Напомним, в нашем регионе Ashyq начали внедрять в апреле. Проект позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 и обезопасить посетителей и работников, а также дает возможность бизнесу работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна. За счет QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР, приложение определяет статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет.

«У вас еще большая проходимость, если мы говорим что аэропорт за 6 дней «прочекинились» 2305 человек, а у вас в день по 1,2 тысяч человек, даже больше, чем в аэропорту», — говорит заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Геннадий Кукоба.

Внедрение «Ashyq» на железнодорожных вокзалов требует предварительной подготовительной работы, поэтому вопрос их вхождения в эту систему и сейчас решается на республиканском уровне, но до сих пор есть ряд все еще не решенных вопросов. К примеру, возврат билетов для тех, кого в поезд не пропустят из-за «желтого» или «красного» статусов.

«Данный вопрос решен может быть похожим способом, как аэропорт. Сейчас большая часть покупается через онлайн сервис. Вопрос возврата билетов все равно должен решаться, предусмотрены пени», — отметил начальник отдела палаты предпринимателей Роберт Юсупов.

Так же железнодорожники говорят о том, что на вокзалах им нужно будет предусматривать и специальных людей, отслеживающих работу «Ashyq», и тут могут возникнуть трудности. Однако у железнодорожников еще есть время, чтобы решить все проблемы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.