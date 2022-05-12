В Костанайской области планируют закрыть 11 школ

К 2025 году в Костанайской области запланировано построить 15 школ. Уже сейчас ведется строительство трех, одна в Карабалыкском районе и две в Костанае — это район Береке и Кунай. Об этом на коллегии управления образования сообщила руководитель ведомства. Она также рассказала, что в этом году в регионе планируется закрыть 11 начальных школ, а так же реорганизовать 4 средних в основные.

Сегодня сфера образования в Костанайской области — это 803 организации, в которых обучаются более 164 тысяч детей и трудятся около 36 тысяч работников. В прошлом году по поручению главы государства был утвержден национальный проект «Качественное образование — Білімді ұлт». В нём предусмотрены вопросы охвата детей дошкольным воспитанием и обучением, повышения качества образования и создание безопасной комфортной образовательной среды.

«Вторая задача Национального проекта- повышение качества среднего образования. В этой сфере функционируют 494 школы с контингентом более 112 тысяч обучающихся.Школ с государственным языком обучения116, или 24%.За последние годы в области открыты5 новых школ с государственным языком обучения. Однако, все они не работают в полную мощность их наполняемость всего 40%», — рассказала руководитель Управления образования акимата Костанайской области

Ежегодно школьники области демонстрируют высокий уровень знаний на конкурсах и олимпиадах различного уровня. С начала года по итогам республиканских конкурсов научных проектов в копилке области 22 призовых места: 5 первых, 6 вторых и 11 третьих. А ещё в регионе стараются приучать детей читать книги. К примеру, школы участвуют в проекте «Читающая школа-читающая нация». Для этого в прошлом году на 160 млн тенге приобрели художественную литературу, модернизировали 82 библиотеки на 140 млн тенге, в этом году на эти цели предусмотрено еще 140 миллионов.

«Особенность нашей области -большое количество малокомплектных школ, которые составляют 66%, или 315 школ, из них 110 не соответствуют гарантированному нормативу сети. Их наибольшее количество вАулиекольском, Узункольском, Алтынсаринском, Камыстинском, Карасуском, Мендыкаринском районах. Как правило в этих школах большое количество педагогов-неспециалистов — 134 человек или 9%».

По этой причине в 2021 году в области закрыты 13 начальных, реорганизованы 12 средних и основных школ. Согласно предварительным данным отделов образования, в текущем году планируется закрытие 11 начальных и реорганизация 4 средних школ в основные , а 9 основных школ в начальные.

«Для предупреждения дефицита ученических мест к 2025 году запланировано строительство 15 новых школ на 9 360 мест. В 2021 году уже сдана в эксплуатацию школа в Карасуском районе на 320 мест, 1,3 млрд. тенге, ведется строительство 3-х школ: в Карабалыкском районе и в г.Костанае в мкрн. «Береке» на 980 мест и «Кунай» на 900 мест. Вместе с тем, на их завершение необходимо выделение денежных средств в размере 1,6 млрд.тенге».



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