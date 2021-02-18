В Костанайской области по подозрению в сбыте наркотиков задержаны двое мужчин

По подозрению в сбыте наркотиков в одном населенном пункте Костанайской области, были задержаны двое мужчин. У каждого из них были изъяты наркотические средства, хранящиеся по месту их жительства, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В поселке Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области, были задержаны двое мужчин 1996-ого года рождения. При проведении обысковых мероприятий, у одного из мужчин, были изъяты наркотические средства марихуана и гашиш. Подворье подозреваемого человека обыскивали с помощью служебно-розыскной собаки. Она-то и обнаружила место хранения вещества растительного происхождения со специфическим запахом. Его уже обследовали эксперты, и подтвердили его наркотические свойства. Обстоятельства задержания второго подозреваемого не сообщаются.

«В настоящее время ведется расследование по статье 297 УК РК, в отношении указанных лиц. Также, к ним применена мера пресечения содержание под стражей, то есть арест.))

С начала 2021 года в Костанайской области изъято более 5 килограммов различных наркотических веществ. Зарегистрировано 20 фактов, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, 7 фактов хранения в особо крупном размере, 4 факта контрабанды, и, 37 фактов наркопроступков», — сообщил сотрудник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Лев Квасенко.