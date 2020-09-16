В Костанайской области почти завершили уборочную кампанию

Дожди помешали сельхозтоваропроизводителям Костанайской области уже на этой неделе завершить уборочную компанию. Не убраны, по данным управления сельского хозяйства, остались лишь 400 тысяч гектаров — это 11 процентов от общей посевной площади. Местные хлеборобы собрали уже больше трех с половиной миллионов тонн пшеницы, хотя были опасения, что общий валовый сбор урожая в этом году не превысит трех миллионов, сообщает alau.kz

Посевная кампания в этом году в Костанайской области стартовала раньше обычных сроков на несколько недель. Связано это с сильнейшей жарой. В итоге хлеб созрел намного раньше и к уборочной приступили уже 5 августа. На сегодня, под данным управления сельского хозяйства и земельных отношений, в Костанайской области убрано уже 89 процентов посевной площади. Средняя урожайность выросла и сейчас составляет 10 центнеров с гектара. Причем есть районы, в которых урожайность и выше. к примеру, в Сарыкольском районе — 13 центнеров, Узункольском — 12,5 центнеров, Карабылыкском — 12 центнеров.

«На сегодня Денисовка- 83 процента убрала, Майлина — 85, Житикара- 80 процентов, Карабалык — 86 процентов. Жангельды, у них осталось 99 процентов, но сами понимаете, начались дожди повсеместно»,- говорит руководитель отдела управления сельского хозяйства Костанацйской области Есимжан Баймаканов.

По данным чиновников от сельского хозяйства, не убранными в регионе остались всего 11 процентов посевной площади — это примерно 400 тысяч гектаров. Приступить к их уборке аграрии теперь смогут только на следующей неделе, так синоптики дают пока не утешительный прогноз.

«Сейчас над область стоит циклон в пятницу он уйдет станет антициклон к выходным ясная погода, температура станет не такая 15 -16 градусов. Но если наиболее долгосрочный, предварительным данным, погода сильно ясная не будут, осадки местами будут»,- сказал Есимжан Баймаканов.

По словам специалистам, поэтому аграриям нужно будет расчехлить сушильные аппараты, так как зерно пойдет с полей с повышенной влажностью. Кстати, в этой уборочной кампании сушильными аппаратами еще не пользовались. Скорее всего, это отразится и на качестве пшеницы. Сейчас, по данным хлебоприемных пунктов, большая часть зерна к ним приходит 3 и 4 классов. Хотя еще в начале уборочной аграрии говорили о том, что летняя жара пришлась как раз на ту пору, когда основная часть посевов прошли период кущения-выхода в трубку, то есть достигли основной фазы своего формирования, а зерно называли щуплым.

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