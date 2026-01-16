В предстоящие выходные православные верующие отметят Крещение Господне. В Костанайской области для массовых купаний определено 37 официальных мест. Ожидается, что в крещенскую ночь к прорубям по всему региону придут около 5 тысяч человек.

Как отмечают специалисты, участие в купаниях принимают не только по религиозным соображениям — многие окунаются в ледяную воду по собственному желанию. Для обеспечения безопасности в местах купаний будут задействованы около 300 человек — сотрудники департамент по чрезвычайным ситуациям, полиции, акиматов и медицинские работники.

По словам начальника управления ДЧС Костанайской области Айдоса Ахметова, при организации мест массового купания соблюдаются строгие требования безопасности. Толщина льда должна составлять не менее 25 сантиметров, а сама прорубь — быть глубиной до 1,7 метра и размером не менее 2×2 метров. В обязательном порядке разворачиваются спасательные посты, а место купания очищается от битого и колотого льда.

Спасатели подчёркивают: окунаться можно только в специально подготовленных прорубях . Перед погружением рекомендуется сделать разминку и разогреть тело, а также глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунуться в воду.

В ДЧС предупреждают, что во избежание несчастных случаев участие в крещенских купаниях не рекомендуется детям, людям без опыта закаливания, пожилым гражданам, лицам с ослабленным здоровьем, а также находящимся в состоянии алкогольного опьянения или с похмельным синдромом.

Также специалисты советуют не находиться в проруби более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма. Желательно, чтобы у выхода из воды купающегося встречал кто-то с полотенцем или халатом. После процедуры рекомендуется выпить горячий чай.

Традиционно в Костанае прорубь будет оборудована на территории городского пляжа. Обычно в крещенскую ночь здесь окунаются от 1 000 до 1 200 человек. Для удобства верующих планируется установить деревянные перила, освещение, места для переодевания и обогрева. Формирование проруби начнётся заранее.

Крещенские купания по традиции проходят в ночь с 18 на 19 января. Дежурство спасателей начнётся с утра воскресенья, а освящение проруби запланировано после полуночи.

