В Костанайской области подтверждены еще 121 случаев коронавируса

В Костанайской области зарегистрирован 121 случай COVID-19 (по состоянию на 9.07.2020 года)

В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 45 человек. В городе Рудный ПЦР анализ показал положительный результат на КВИ у 66 человек. В городах Тобыл, Лисаковск и Камыстинском районе зарегистрировано по 1 случаю, в районе Б.Майлина COVID-19 подтвержден у 3 человек, в Костанайском районе у 4. Возраст пациентов от 11 до 88 лет.

Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при экстренной госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.По состоянию на 9.07.2020 года в области выявлено 1435 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 724.

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