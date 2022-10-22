В Костанайской области погорельцы получили ключи от новых домов

Семья Бычковых делится планами, что и куда будут ставить. У Виталия и Сабины четверо детей, самому старшему — 12, а младшему два.

Их дом в Аманкарагае сгорел полностью. Дом, гараж, сарай — не осталось ничего. Глава семьи рассказывает, пожар начался как раз с того места, где они и жили. Сейчас они ютятся у родственников, но в течение нескольких дней планируют уже заехать в свой новый дом.

«Эти ощущения не передаются. Когда загорелось не понятно было. Просто уезжали как в тумане. Приехали ни слов, одни эмоции. Тяжело было, как это может быть. До этого было все, а сейчас начнем все заново. Будем обставляться, обустраиваться. Ощущения еще не понятные, вроде бы и рады, что ключи дали. Честно, не понятные ощущения», — говорит Виталий Бычков.

В домах уже есть ванная, газовый котел и плита. Площадь — 100 квадратных метров, это четыре большие, светлые комнаты. Новый микрорайон «Бирлик» обеспечен необходимой инфраструктурой: водой, газом и электроснабжением, интернетом и подъездными путями. А это уже дом Орынбасар Молдакешевой, женщина до сих пор не может поверить, что дома построили так быстро. В том доме, который сгорел, они вместе с мужем прожили 18 лет. В миг они остались без всего, на момент пожара их не было дома, спасти хоть что-то не удалось. Пока строились дома, они жили у родственников.

«Тысяча благодарностей нашему президенту. Он нам сказал: не плачьте и не переживайте. За два месяца построим дома. Но, мы все равно переживали. Не верили как такое возможно? Приезжали смотрели, а потом через месяц увидели, что уже стены подняли. Так обрадовались. Мужу говорю, не плачь. Мы начнем жить тут, и теперь все плохое будет обходить нас стороной», — говорит Орынбасар Молдакешева.

На строительство домов в Алиеколе было направлено 2,3 миллиарда тенге. Работа здесь велась круглосуточно, без выходных. Дома были построены силами 12 строительных организаций. На обустройство своих новых жилищ каждая семья получит по три миллиона тенге. Это помощь от разных фондов и меценатов.

«Уважаемые жители, уже сегодня вы станете полноправными владельцами данных домов. Нельзя не отметить наших соотечественников, которые в едином порыве стремились оказать гумманитарную помощь пострадавшим от пожара. Со всех уголков Казахстана прибывали продукты питания, одежда и предметы быта. Особый вклад в развитие, разбор и транспортировку прибывшей помощи внесли волонтеры», — поздравил аким области Архимед Мухамбетов.

В микрорайоне уже установили пункут полиции и десткую площадку. В будущем здесь планируется строительство детского садика.

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