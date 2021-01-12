В Костанайской области появится платная дорога

Этим летом в Костанайской области появится первая платная дорога. Новшество напрямую затронет владельцев грузовых автомобилей. Тариф на оплату за пользование трассой введут именно для них. Однако какой станет цена пока неизвестно. Окончательное решение примут после проведения общественных слушаний с жителями районов, где дорога будет проходить, передает alau.kz

В наступившем году в Костанайской области появится первая платная дорога. Ею станет трасса в 422 километра, ведущая из Нур-Султана в Костанай и дальше до границы с Россией через Федоровку и Карабалык.

«Самое главное, почему мы их переводим – это меньше нагрузка на бюджет. Вы видите сейчас выпадение осадков. Летом – на ямочный ремонт, на установку знаков, на разметку. На многие виды ремонта необходимы денежные средства. Когда у нас будет платный участок все денежные средства, которые будут собираться, будут использоваться именно на ремонт и содержание данной дороги»,- сообщил Андрей Горват, директор Костанайского областного филиала «КазАвтоЖол».

Деньги собирать планируют только с грузовых автомобилей. Но стоимость проезда по трассе для них будет зависеть от грузоподъемности транспорта. Какой станет цена руководство филиала «КазАвтоЖол» пока не загадывает. Предварительно все необходимо обсудить с людьми, которые проживают в районах находящихся на пути следования трассы.

«Когда обсудим, переговорим с населением, то выйдем в мин.фин. и уже утвердим данный сбор. Но я могу твердо сказать, что он не будет выше, чем на Щучьем-Боровом и других. Но это индивидуально»,- сказал директор филиала.

Как сообщил Андрей Горват, в Казахстане, к примеру, стоимость проезда на платной трассе для легкового автомобиля достигает 150 тенге. Для грузовых стоимость будет дороже. Какой именно — решится на общественных слушаниях в районах. Они пройдут за месяц до планируемого открытия платной трассы. Как сообщили в филиале «КазАвтоЖол» запустить платную дорогу в регионе планируют летом этого года: в июне или июле.

«Также будет для тех большегрузов, которые находятся в районе, можно будет карточку льготную. Что она дает – это в 2 раза меньше стоимость проезда будет. Например, если 400 тенге проезд, то за то, что вы предоплату делали в 2 раза меньше. Но это планируется. Это все еще будет впереди»,- пояснил Андрей Горват.

На будущей платной трассе в Костанайской области не будут устанавливать шлагбаумы. Здесь появятся только камеры наблюдения на 6 арках, расположенных на протяжении всего участка трассы. Камеры зафиксируют номера грузовых машин, а оплатить пользование дорогой можно будет онлайн или наличными в 2-х предусмотренных для этого пунктах: в Костанае и на станции Кайрак.

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