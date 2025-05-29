В Костанайской области появится сухой порт, строительство которого стартует уже в этом году. Этот проект позволит осуществлять в Костанае брокерские сделки и регулировать таможенные вопросы по части грузоперевозок.

Вместе с тем, по поручению главы государства, начнут возводить дорогу, которая будет связывать область с западными регионами и центральной частью Казахстана. Об этом рассказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

«Наша область позиционирует себя, как один из регионов, где будет сосредоточено большое количество магистральных, логистических возможностей и такие логистические возможности открываются для Аркалыка, для южных регионов нашей области, для Амангельдинского, Жангильдинского районов. По поручению главы государства начнется строительство новой дороги, соединяющая западный Казахстан с центром через Иргзз — это населенный пункт в Актюбинской области до п.Торгай в нашей области. Таким образом через п.Торгай и через Аркалык пойдет большое количество транспорта с запада нашей страны в центр. Также, в этом году будет завершен большой коридор дороги, соединяющий юг с центром, и с севером. Дорога, проходящая от Кызылорды, Жезказгана через Аркалык большой участок дороги, проходящий через Костанайскую область будет также отремонтирован. Он составляет порядка 125 км. Останется отремонтировать дорогу проходящую через Акмолинскую область, и таким образом весь поток с юга нашей страны и из Узбекистана он пойдет через город Аркалык», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

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