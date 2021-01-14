В Костанайской области появятся около 30 новых норм, улучшающих условия труда работникам образования

В этом году в Костанайской области начнут действовать около 30 новых норм, улучшающих условия труда работников образования, а это не менее 35 тыс. человек. К примеру, регламентирован ряд доплат за опасные условия труда или же предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска для педагогов-наставников или же руководителям медкабинетов. Все это обозначено в новом соглашении о социальном партнерстве между управлением образования и профсоюзом работников организаций образования и науки.



Соглашение о социальном партнерства между управления образования Костанайской области и локальным профсоюзом работников организации образования и науки на ближайшие три года, в которое внесено порядка 30 новых норм, улучшающих условия труда почти 35 тыс. работников этой сферы. К примеру, закреплена мера о делении класса на группы независимо от количества обучающихся в них при проведении уроков на художественному труду — это напрямую отразиться на оплате труда педагогов.



«Новые отпуска с сохранением оплачиваемые для ряда работников- бухгалтера, библиотекари, другие категории, их зарплаты не растут такими темпами и чтобы и поддержать, мы предусмотрели трехдневный оплачиваемый отпуск»,- сообщил председатель ОО «Локальный профессиональный союз работников организаций образования и науки Костанайской области Василий Цымбалюк.



Обновленное соглашение предусматривает предоставление работнику по его заявлению оплачиваемого отпуска до трех дней в случае свадьбы, а так же оплату дня увольнения работника, который считается рабочим днем. Оговорены в соглашении и ряд доплат за опасные условия труда, к примеру, мастерам производственного обучения при условии проведения аттестации рабочих мест и руководителя организаций образования за высокие результаты работы. Помимо этого прописана и ограничительная мера в 150 минут в неделю на привлечение работников к другой педагогической работе.



«Ставка нормативная нагрузки 18 часов. Оплата идет за астрономический час, но урок идет 40 минут, и вот эти 20 минут администрация может привлекать педагога с посещением, планеркам, советам. Новая норма ограничивается 2,5 часа, когда педагогов могут привлечь к какому-то другому виду»,- сказал Василий Цымбалюк.



Закрепили в соглашении меру предоставления детям всех работников организации образования, не только педагогов, дошкольных мест в первоочередном порядке. Впервые регламентировано единовременное поощрение председателей профсоюзных первичек при уходе в отпуск в размере от 1 до 10 МРП в зависимости от количества членов профсоюзной организации.



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