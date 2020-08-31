В Костанайской области полицейские нашли мужчину, потерявшего память

Полицейские города Тобыл нашли мужчину, потерявшего память, передает Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно прочесывание леса вблизи поселка Осиновка, в сторону Аулиекольского района, сотрудниками отдела полиции Костанайского района был обнаружен гражданин Анатолий Епихин, который 28 августа около 03:00 ушел в неизвестном направлении. Мужчина пережил инсульт из-за этого он страдает частичной потерей памяти.

Супруга найденного мужчины выражает благодарность полицейским за профессиональные действия, которые позволили вовремя найти ее мужа и не допустить трагедии. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников полиции, мужчину разыскали уже через сутки и благополучно доставили домой.

Жена пропавшего мужчины выразила глубокую признательность и огромную благодарность сотрудникам.

Полицейские призывают граждан быть внимательными к своим близким, и не оставлять без присмотра тех, кто нуждается в постоянном контроле.

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