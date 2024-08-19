Республиканская операция “Квартира” стартовала в регионе. Она проводится с 19 по 21 августа для выявления лиц причастных к совершению квартирных краж, их задержанию и привлечению к уголовной ответственности.

В этот период в данном направлении задействовано около 300 сотрудников полиции.

За первый день ОПМ, благодаря профилактическим мерам , ни одного хищения из квартиры не зарегистрировано. Расрыто 4 ранее совершенных краж в Костанае, Аркалыке, Лисаковске и Федоровском районе.

С начала года в Костанайской области полицейские раскрыли 220 квартирных краж. В первый день операции, на профилактический учет ОВД поставлены 4 лица, ранее похищавших имущество из домов

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