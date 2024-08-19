Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Республиканская операция “Квартира” стартовала в регионе. Она проводится с 19 по 21 августа для выявления лиц причастных к совершению квартирных краж, их задержанию и привлечению к уголовной ответственности.
В этот период в данном направлении задействовано около 300 сотрудников полиции.
За первый день ОПМ, благодаря профилактическим мерам , ни одного хищения из квартиры не зарегистрировано. Расрыто 4 ранее совершенных краж в Костанае, Аркалыке, Лисаковске и Федоровском районе.
С начала года в Костанайской области полицейские раскрыли 220 квартирных краж. В первый день операции, на профилактический учет ОВД поставлены 4 лица, ранее похищавших имущество из домов