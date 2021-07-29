В Костанайской области полицейский сбил мотоциклиста — фейк

Информация о том, что полицейский сбил мотоциклиста в городе Житикара — фейк. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Жители Житикары получают сообщение в приложении WhatsApp Messenger о том, что полицейский якобы сбил мотоциклиста на дороге.
На самом деле это не так и данное сообщение – это факт распространения заведомо ложной информации.
В полиции Житикары предоставили видео с камеры наблюдения, на котором видно, что водитель мотоцикла, совершая маневр на перекрестке улиц И.Ищанова- Д.Асымбаева, не справился с управлением и упал на проезжую часть. ДТП произошло 28 июля около 22.00 часов.
В это время участковый инспектор полиции Сакен Сапарбеков совершал объезд территории своего участка. Увидев пострадавшего, полицейский оказал ему помощь, вызвал «Скорую» и дежурный наряд.
По прибытию медиков водитель был госпитализирован в приемный покой Житикаринской районной больницы с закрытым переломом голени.
В последующем факт оформления ДТП снял на телефон, проезжающий мимо водитель, сопроводив все комментарием, что полицейский якобы сбил водителя.
В настоящее время полиция Житикары устанавливает личность данного водителя и разъясняет, что согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, за распространение заведомо ложной информации может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до семи лет.
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