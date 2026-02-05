В Рудном сотрудник полиции помог предотвратить интернет-мошенничество и сохранить крупную сумму денег, принадлежащую пожилой женщине.

Обращение родственников помогло вовремя вмешаться

Поводом для вмешательства полиции стало обращение родственников женщины, которые заподозрили, что она стала жертвой мошенников. Они сообщили, что пенсионерка на протяжении нескольких недель поддерживает связь с неизвестными лицами, представлявшимися «инвестиционными консультантами», и не реагирует на предупреждения близких.

Полицейский лично выехал на место

Как рассказал начальник отдела общественной безопасности УП города Рудного Ерлан Абдульманов , 29 января к нему обратился знакомый, обеспокоенный поведением своей тёщи. После этого сотрудник полиции выехал по месту жительства женщины и пообщался с ней и членами её семьи.

Как действовали мошенники

В ходе беседы полицейский подробно разъяснил распространённые схемы интернет-мошенничества, указал на поддельные «инвестиционные договоры» и ложные видеозвонки, с помощью которых злоумышленники вводят граждан в заблуждение. Спустя 15–20 минут разговора женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Выяснилось, что мошенники контактировали с ней почти 20 дней — с начала января. За это время женщина успела перевести злоумышленникам около 2,6 млн тенге.

Удалось спасти 5 млн тенге

Ещё 5 млн тенге удалось сохранить — перевод был остановлен в последний момент, когда деньги уже готовились к отправке. После осознания произошедшего женщина обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества начато разбирательство.

Полиция напоминает о мерах безопасности

В полиции в очередной раз призвали граждан не переводить деньги незнакомым лицам, не доверять «инвестиционным предложениям» из мессенджеров и социальных сетей, а при любых сомнениях незамедлительно обращаться к родственникам и в правоохранительные органы.

