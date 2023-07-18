В Костанайской области полицейскими выявлен факт браконьерства

Сотрудниками полиции Департамента полиции Костанайской области, при координации прокуратуры города Аркалык , в ходе патрулирования была остановлена автомашина под управлением 52-х летнего горожанина. При досмотре машины в багажнике обнаружены три мешка с разделанным мясом, предположительно сайги, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По данному факту управлением полиции города Аркалыка начато досудебное расследование по статье ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

В ходе расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

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