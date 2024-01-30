В Костанайской области полицейскими задержана группа лиц, распространявших синтетические наркотики

Четверо подозреваемых содержатся под стражей. За незаконный сбыт наркотиков в группе лиц по предварительному сговору, им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Фигуранты уголовного дела занимались распространением «синтетики» на территории региона.

Полицейскими установлено, что молодая супружеская пара, получив партию наркотиков от 300 до 500 грамм, дома расфасовывали их по zip пакетам на мелкие дозы и далее передавали их закладчикам. Каждому по 30 — 40 таких таких пакетиков.

Полкилограмма синтетического наркотика на «черном рынке» стоит около 15 миллионов тенге.

Мы изъяли более 300 грамм синтетического наркотика, деньги и травматическое оружие. По веществам, назначили судебно-химическую экспертизу. Со слов самих преступников, это был мефедрон и PVP, — рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

В ДП Костанайской области отметили, что за истекший год из незаконного оборота было изъято 430 килограмм наркотических средств, из них более 10 килограмм составили синтетические наркотики.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.