В Костанайской области полиция задержала мужчину, который украл три велосипеда

В Костанайской области полиция задержала 26-летнего подозреваемого в нескольких кражах велосипедов.

Жительница села Боровское обнаружила пропажу велосипеда и обратилась в полицию. По словам потерпевшей, неизвестный сорвал навесной замок, проник в подвал и похитил велосипед стоимостью 50 тысяч тенге.

«Через несколько дней в соседних домах, от действий велосипедных воров, таким же образом, пострадали двое местных жителей. Пропали сразу два велосипеда, оставленные на ночь в подъезде. Сотрудники полиции начали расследование серии краж», — рассказывает заместитель начальника отдела полиции Мендыкаринского района Мереке Жанзаков.

Стражи порядка начали поквартирный и подворный обход. Также проверяли тех, кто передвигается по селу на велосипеде. Так в поле зрения попал мужчина 26 лет, который ехал на работу на велосипеде, полностью подходящего по ориентировке, но другого цвета. Похищенный велосипед был красный, а тот, на котором ехал сельчанин – черный.

При дальнейшей проверке выяснилось, что мужчина хранил украденные велосипеды дома. Один из них перекрасил, решил оставить для себя, остальные два, хотел также перекрасить и продать.

В настоящее похищенное возвращено владельцам. Ведется досудебное расследование по статье 188 ч. 3 «Кража».

Полицейские напоминают, что хранить велосипеды в подъезде — не лучший способ защиты. Если вы обнаружили пропажу своего двухколесного транспорта, то как можно скорее обращайтесь в полицию.

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