В Костанайской области после изъятия автомобиля браконьер сразу нашёл два миллиона тенге штрафа

Должников по алиментам, административным штрафам и налоговым задолженностям усиленно разыскивают сотрудники уполномоченных органов. Прокуроры, полицейские и судебные исполнители проводят рейды в ходе специально начатой операции в Костанайской области. Должникам напоминают, что за неуплату различных долгов перед детьми и государством существуют наказания, от административных взысканий до арестов и лишения свободы.

Более двух миллионов тенге задолжал один из жителей Тобыла Костанайской областной теринспекции лесного хозяйства. Он попался на незаконном отстреле косуль, и кроме наказания за это, суд обязал его выплатить сумму нанесенного природе материального ущерба. В течение почти двух месяцев он этого не сделал, и теперь за взыскание долга с него взялись сотрудники прокуратуры, палаты частных судебных исполнителей и полиции. Группа пришла к нему домой и арестовала один из принадлежащих ему автомобилей. Жене браконьера сообщили, что если в ближайшее время задолженность не будет погашена, машину продадут, и полученные деньги передадут теринспекции.

В Костанайском районе, как и по всей области, проводится операция «Борышкер», в ходе которой прокуроры, полицейские и судебные исполнители усилили работу с должниками. Как сообщают сотрудники надзорного ведомства, особое внимание со стороны госорганов уделяется взысканию алиментов и задолженностей в доход государства.

«В рамках данного мероприятия начато 4 досудебных расследования, из них 3 по неуплате алиментов, одно по неуплате госпошлины в доход государства, а также 2 лица привлечены к административной ответственности», — сказал сотрудник прокуратуры Костанайского района Бауыржан Касымбеков.

Должников разыскивают на трассах. Группы сотрудников уполномоченных органов обходят места их прописки и фактического проживания, если они известны, и стараются, хотя бы через соседей оповестить людей, имеющих задолженности, о возможных последствиях неуплаты.

Кстати, автомобиль должника остается у хозяина. Как сообщили нам сотрудники костанайской прокуратуры, после ареста транспорта судоисполнителями, виновный в нанесении ущерба природе, возместил его, найдя деньги, а это, напомним, более двух миллионов тенге. Операция продлится до 31 мая.

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