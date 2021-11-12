В Костанайской области построят более 400 тысяч квадратных метров жилья

449 тысяч квадратных метров жилья — а это четыре тысяч квартир будет построено в текущем году благодаря реализации программы «Нурлы жер». Это на восемнадцать процентов выше уровня прошлого года. В этом числе индивидуальное жилищное строительство, коммерческое, кредитное и арендное жилье без права выкупа.

Чтобы обеспечить восемнадцати процентный рост по итогам года, за ноябрь и декабрь необходимо ввести в эксплуатацию 69 тысяч квадратных метров жилья. Аким области поручил выполнение поставленной задачи взять под особый контроль, и уже сейчас работать с перспективой на будущее.

«Мы должны делать задел не только на 2022 год, но и на последующие 23-24-ые годы. Определены уже по области в основном, где мы будем строить. Это не говорит, что обязательно там будем строить, а в основном те площадки, микрорайоны которые мы определили — это микрорайон «Береке» областной центр, «Кунай» первая очередь и вторая очередь, тоже мы начнем на следующий год разрабатывать проектно-сметную документацию и будем подводить инженерную инфраструктуру», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

На реализацию жилищной политики в текущем году из бюджета выделена немалая сумма — около 19 миллиардов тенге. Из них чуть более 10 миллиардов отвели на подведение инженерных коммуникаций. В текущем году их завершат подводить к микрорайону «Кунай», в 2022-ом к микрорайону «Береке».

В пяти регионах области — Карабалыкском, Мендыкаринском, Узункольском, Федоровском и районе Беимбета Майлина, разработаны проекты строительства жилых домов, общей площадью почти семь тысяч квадратных метров. В этих пяти регионах вкладчики Отбасы банка накопили 2,7 миллиарда тенге. В связи с этим аким области отметил, что строить жилье в районах нужно. И в ближайшее время будет проработан вопрос возможности кредитования населения в рамках госпрограммы «Нурлы жер» через Отбасы банк. Повышению доступности жилья способствует и программа ипотечного кредитования «7-20-25». В текущем году одобрено 527 заявок.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.