В Костанайской области предложили проект, который поможет экономить деньги за тепло

Сохранить тепло в здании и сэкономить деньги. В Костанайской области общественный фонд продумал новую технологию экономии тепловой энергии. Эта практика уже успешно зарекомендовала себе в костанайском сельскохозяйственном колледже, который находится в городе Тобыл. Там за отопительный сезон расходы были сокращены на 1 млн тенге, передает alau.kz

В сельскохозяйственном колледже, который расположен в городе Тобыл, уже второй отопительный сезон экономят тепло. Но это не значит, что в здании стало холодно. Наоборот, теплее, чем было. Как это возможно? Колледж стал участником проекта, который реализует общественный фонд «Перекресток», за счет средств глобального экологического фонда.

«Чаще всего здания, особенно такие большие нуждаются в балансировке отопления. И наши специалисты выставляли по стоякам оборудование, чтобы во всех стояках было одинаковое тепло и соответственно, где было больше тепла мы оттуда взяли, а где было меньше тепла, мы туда перенаправили», — рассказал руководитель общественного фонда «Перекресток» Алексей Куликов.

Звучит, конечно, все просто. Но на деле куда сложнее. Сначала специалисты провели аудит тепла в здании. Узнали все проблемные зоны, то есть те, где теряется тепло из-за труб, щелей в стенах или плохих дверей. Затем все это утеплили и установили вот такое оборудование, его, кстати разработали инженеры из Костаная. Теперь, когда на улице высокая температура и внутри нужно меньше тепла, оборудование автоматически сокращает его подачу, если холодно, то усиливает. Контролируют все это в сервисном центре, именно туда на постоянной основе приходят данные.

«Фактически вот эта вся система отопительная, она управляется через мобильное приложение. В любой момент можно открыть мобильное приложение и посмотреть, какая температура в здании, какая температура в трубах, почему остановилась отопительная система. Ну допустим, какие-то сбои произошли и она сразу же сигнализирует смс оповещением, что-то с отоплением не то», — пояснил Алексей Куликов.

Больше в колледже не бывает слишком жарко, чтобы открывать окна или слишком холодно. Все распределено равномерно. Сейчас были подведены итоги и как оказалось колледж только за один отопительный сезон сэкономил 110 гкал или больше одного миллиона тенге. А эти деньги были потрачены на оснащение колледжа. Но подобная практика используется не только здесь. Проектом был охвачен еще дом инвалидов в Рудном, индустриальный колледж в Аркалыке и реабилитационный центр Хатико. Правда, в последнем случае были внесены изменения.

«У нас там нет отопления центрального, у нас там печка стояла обыкновенная. Мы поставили туда пиролизную печь, которая теперь тратит в два раза меньше угля, чем обыкновенная печь и мы сэкономили 480 тысяч тенге за 1 отопительный сезон и предотвратили выброс СО2», — добавил Алексей Куликов.

Кроме этого, недавно на некоторых социальных объектах были установлены еще и энергосберегающие лампы. Но там пока подводить итоги экономии рано. Зато в сохранении тепла, Алексей Куликов указал, что экономия точно есть. И один объект может ежегодно экономить от 1 миллиона тенге. Но стоит отметить, что это оборудование на соцобъектах было установлено бесплатно в рамках проекта «энергоэффект». А так его установка варьируется от миллиона до полутора миллионов тенге. Сейчас общественный фонд проводит круглые столы, показывая как экологическую, так и экономическую пользу новшества.

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