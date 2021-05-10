В Костанайской области предпринимателей незаконно отправляли на получение платных фитосертификатов, хотя они могли сделать их бесплатно. За это и понесли административное наказание чиновники из теринспекции Минсельхоза, передает alau.kz

Прокуратура Костанайской области провела проверка на соблюдение законности карантинного фитосанитарного контроля и надзора, и выявила нарушения прав предпринимателей. К примеру, чиновники необоснованно отказывали в выдаче фитосертификатов и назначали незаконные проверки.

«К примеру, ТОО «НПП-Инвент плюс» привлечено к административной ответственности за продажу пестицидов запрещенных на территории РК. По данному факту проверка не открывалась, при этом, сотрудниками инспекции осуществлен опрос предпринимателя, запрошена информация, без соответствующей регистрации в уполномоченном органе. Постановление отменено и аналогичные нарушения допущены при привлечении к административной ответственности ТОО «ТС Меркурий» и ТОО «Евразийская Агрохимическая Компания», — говорит старший прокурор прокуратуры Костанайской области Талгат Аханов.

Кроме того, установлены факты, что предпринимателей незаконно обязывали проходить фитосанитарную экспертизу. Так, руководитель теринспекциии Минсельхоза издал приказ, в котором поручил требовать фитосертификат и на вывоз лесоматериала. Затем к ним добавились зерно, мука, фрукты, овощи. В результате только за 2020 год в частной лаборатории по направлению сотрудников инспекции было проведено свыше 15 000 экспертиз. В палате предпринимателей Костанайской области в недоумении. Ими был проведен опрос среди бизнесменов о проблемах в прохождении фитоконтроля, но ни одной жалобы в нем от них не прозвучало.

«Бизнес у нас пассивен. Он даже не озвучивает какие-то проблемы. Складывается не совсем понятная ситуация. Понятно, если бы прокуратура не поднимала бы этот вопрос, нонсенс получается, много нарушений, ответственность лиц, предприниматели принимают это как должное. Первое — не знают, своих прав или довольны теми отношениями и цифрами, сколько стоит экспертиза. Сколько стоит ее обойти», — отметил председатель совета по защите предпринимателей Костанайской области Владимир Шакун.

В антикоррупционной службе Костанайской области, в свою очередь, подчеркнули, что если прокуратура региона предоставит материалы, они проведут проверку на наличие коррупционных рисков в действиях должностных лиц в местной территориальной инспекции Минсельхоза.

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