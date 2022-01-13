USD 433.69
EUR 497.4
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов

В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов

Vinkmag ad

Комендатура Костанайской области сообщает, что в связи со стабилизацией обстановки на территории области с 18.00 13 января 2022 года прекращена работа блок-постов, расположенных на следующих автодорогах:

  • М36 Алматы –Екатеринбург
  • 422 км трассы Алматы –Екатеринбург
  • 722 км трассы Алматы –Екатеринбург, в районе поселка Севостопольский, Сарыколького района
  • 245 км автодороги Костанай-Мамлютка, район поселка Троебратное, Узункольского района
  • В районе поселка Новонеженка автодороги Костанай-Аулиеколь
  • 60 км автодороги Костанай-Мамлютка
  • Автодорога Алматы-Екатеренбург, район поселка Щербакова, Алтынсаринского района.
    Ранее 12 января с 18.00 прекращена работа 5 блок-постов, расположенных при въезде в город Костанай.

    Продолжают работать 3 блок-поста, расположенных на границах Костанайской области с Акмолинской и Актюбинской областями.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Жаналыктар — 12.01.22
Следующая новость

Опубликовано новое карантинное постановление в Казахстане