В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов

Комендатура Костанайской области сообщает, что в связи со стабилизацией обстановки на территории области с 18.00 13 января 2022 года прекращена работа блок-постов, расположенных на следующих автодорогах:
- М36 Алматы –Екатеринбург
- 422 км трассы Алматы –Екатеринбург
- 722 км трассы Алматы –Екатеринбург, в районе поселка Севостопольский, Сарыколького района
- 245 км автодороги Костанай-Мамлютка, район поселка Троебратное, Узункольского района
- В районе поселка Новонеженка автодороги Костанай-Аулиеколь
- 60 км автодороги Костанай-Мамлютка
- Автодорога Алматы-Екатеренбург, район поселка Щербакова, Алтынсаринского района.
Ранее 12 января с 18.00 прекращена работа 5 блок-постов, расположенных при въезде в город Костанай.
Продолжают работать 3 блок-поста, расположенных на границах Костанайской области с Акмолинской и Актюбинской областями.
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