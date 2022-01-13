В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов

Комендатура Костанайской области сообщает, что в связи со стабилизацией обстановки на территории области с 18.00 13 января 2022 года прекращена работа блок-постов, расположенных на следующих автодорогах:

М36 Алматы –Екатеринбург

422 км трассы Алматы –Екатеринбург

722 км трассы Алматы –Екатеринбург, в районе поселка Севостопольский, Сарыколького района

245 км автодороги Костанай-Мамлютка, район поселка Троебратное, Узункольского района

В районе поселка Новонеженка автодороги Костанай-Аулиеколь

60 км автодороги Костанай-Мамлютка

Автодорога Алматы-Екатеренбург, район поселка Щербакова, Алтынсаринского района.

Ранее 12 января с 18.00 прекращена работа 5 блок-постов, расположенных при въезде в город Костанай. Продолжают работать 3 блок-поста, расположенных на границах Костанайской области с Акмолинской и Актюбинской областями.

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