У крестьянских хозяйств пытались похитить более 1 млрд тенге в Костанайской области

Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Гражданин Тлеубаев по предварительному сговору с Сулейменовым и Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области.

Тлеубаев и директор Шамшадинов от имени ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями Аркалыкского региона на приобретение более 21 тысячи тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 миллиарда тенге на условиях отсрочки.

Фактически завладев зерном, Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К».

Затем легализовал денежные средства за пределами РК, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия ТОО «GrainExport-NS».

За мошеннические действия Тлеубаев осужден к 5,5 годам лишения свободы, Сулейменов и Шамшадинов– на 5 лет.

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