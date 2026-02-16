Сотрудники Департамента полиции Костанайской области совместно с коллегами из Целиноградского отдела полиции Акмолинской области установили и задержали подозреваемого в серии интернет-мошенничеств.

По версии следствия, житель региона размещал на популярной торговой платформе OLX объявления о продаже мобильных телефонов марки iPhone. После получения предоплаты от покупателей он переставал выходить на связь, а полученные средства переводил через криптообменник на свой банковский счёт.

Общий ущерб от противоправных действий составил около 250 тысяч тенге. На данный момент мужчина признался в пяти эпизодах мошенничества, зарегистрированных на территории Костанайской области.

По факту ведётся досудебное расследование. Полицейские призывают граждан быть бдительными при совершении онлайн-покупок, не переводить предоплату незнакомым лицам и пользоваться только проверенными способами оплаты.

