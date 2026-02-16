Сотрудники Департамента полиции Костанайской области совместно с коллегами из Целиноградского отдела полиции Акмолинской области установили и задержали подозреваемого в серии интернет-мошенничеств.
По версии следствия, житель региона размещал на популярной торговой платформе OLX объявления о продаже мобильных телефонов марки iPhone. После получения предоплаты от покупателей он переставал выходить на связь, а полученные средства переводил через криптообменник на свой банковский счёт.
Общий ущерб от противоправных действий составил около 250 тысяч тенге. На данный момент мужчина признался в пяти эпизодах мошенничества, зарегистрированных на территории Костанайской области.
По факту ведётся досудебное расследование. Полицейские призывают граждан быть бдительными при совершении онлайн-покупок, не переводить предоплату незнакомым лицам и пользоваться только проверенными способами оплаты.
В Костанайской области запустили первый линейный ускоритель для лечения онкозаболеваний
Новый тариф на вывоз мусора будет принят — Марат Жундубаев
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.