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В Костанайской области преступная группа причинила ущерб государству в размере 170 млн тенге

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Департаментом экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Stop-ОБНАЛ» и по результатам следственных действий, проведенных совместно с подразделением специального назначения «Қыран», пресечена противоправная деятельность группы лиц.

Преступная группа с 2017 года по настоящее время осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени юридических лиц в адрес субъектов предпринимательства Костанайской области.

В ходе проведенных обысков обнаружены 6 печатей фиктивных фирм, ЭЦП в количестве 3 шт., кассовые аппараты, учредительные документы, бухгалтерская документация, компьютеры и другие предметы, относящиеся к делу.

Предварительная сумма причинённого ущерба государству составляет более 170 миллионов тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование согласно ст.216 УК РК.

 

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