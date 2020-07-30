В Костанайской области преступная группа причинила ущерб государству в размере 170 млн тенге

Департаментом экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Stop-ОБНАЛ» и по результатам следственных действий, проведенных совместно с подразделением специального назначения «Қыран», пресечена противоправная деятельность группы лиц.
Преступная группа с 2017 года по настоящее время осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени юридических лиц в адрес субъектов предпринимательства Костанайской области.
В ходе проведенных обысков обнаружены 6 печатей фиктивных фирм, ЭЦП в количестве 3 шт., кассовые аппараты, учредительные документы, бухгалтерская документация, компьютеры и другие предметы, относящиеся к делу.
Предварительная сумма причинённого ущерба государству составляет более 170 миллионов тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование согласно ст.216 УК РК.
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