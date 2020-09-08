В Костанайской области при сборе грибов обнаружено тело мужчины

4 сентября в отдел полиции Аулиекольского района поступило сообщение от жительницы поселка Аманкарагай о том, что ею при собирании грибов в лесном массиве обнаружен труп мужчины.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции при осмотре трупа, видимых телесных повреждений, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Предположительно, по опознанию родственников, труп принадлежит без вести пропавшему 33-летнему жителю поселка Аманкарагай, который 21 июля ушел из дома и местонахождение его было неизвестно. Ранее мужчина неоднократно уходил.
По данному факту назначена экспертиза для установления причины смерти.
COVID-2019 в Казахстане
106425 - зарегистрированно
99893 - выздоровевших
1634 - летальных случаев
3436 - в Костанайской области