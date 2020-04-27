В Костанайской области приступят к посевной после 10 мая

Костанайская область готовится приступить к посевной после 10 мая. Сейчас все подготовительные работы проводятся в штатном режиме, а посевные площади в этом году будут теми же, что и в предыдущие годы, передает alau.kz

Регионы страны поочередно приступают к посевной кампании. Сообщается, что несмотря на условия карантина и чрезвычайного положения, весенне-полевые работы проводятся в штатном режиме.

«Посевная кампания ведется на сегодняшний день в 7 регионах. В южных регионах страны засеяно от 16 до 80 процентов от площади ярового сева. В Жамбылской области засеяно 326 тысяч гектар, в Алматинской – 239, в Туркестанской – 240 тысяч гектар, в Кызылординской – 28 тысяч. В других регионах посевная на начальном этапе,»- сообщил Айдарбек Сапаров, вице-министр сельского хозяйства.

Костанайской области проходит закрытие влаги. На сегодня выполнено 70 процентов от запланированного объема работ, что приравнивается к 3 миллионам 400 тысячам гектаров. Сама же посевная должна начаться после 10 мая. Какого-либо смещения сроков пока не прогнозируется. В планах засеять 5,2 миллионов гектаров во всем регионе. Это та же площадь, которой придерживались и в прошлые годы. Сообщается, что справиться с посевной этого года во многом помогает государственное финансирование.

«По поручению главы государства выделено дополнительно 100 миллиардов тенге на эти цели. В целом для обеспечения доступа фермеров к денежным средствам предусмотрены такие инструменты, как финансирование по льготным ставкам и форвардный закуп продукции у фермеров,»- рассказал Айдарбек Сапаров.

Эти 100 миллиардов выделяют по программе «Экономика простых вещей», а вот по льготному кредитованию уже удалось реализовать 70 миллиардов тенге. Причем в среднем сельхозпроизводители получили около 30 миллионов на проведение посевных работ. А вот на форвардный закуп заявки еще принимаются. Правда, для него определены только 4 вида сельхозпродукции. Это пшеница мягких сортов, ячмень, гречиха и масличные культуры. Объяснили такой выбор тем, что из перечисленных видов производят социально-значимые продукты, потому им и отдалось предпочтение.

«Для удобства сельхозпроизводителей заявки будут приниматься в первую очередь в областных представительствах, а также любой сельхозпроизводитель заинтересован принять участие в программе форвардного закупа может подать в электронном виде заявку на сайт корпорации,»- проинформировал Канат Караулов, председатель продовольственной контрактной корпорации.

Вместе с тем для удобства перемещения фермеров между блокпостами внесли изменения. Теперь предоставлять сотрудникам поста можно не только бумажные документы и разрешения, но и их электронный вариант.

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