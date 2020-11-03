В Костанайской области привлекли к ответственности водителей за езду без страхового полиса

В Костанайской области началась операция «Страховой полис». Полицейские проводят рейды по установлению водителей, управляющих автомобилями без страхового полиса.

Оперативно-профилактическое мероприятие направлено на повышение транспортной дисциплины среди водителей. За один день в области к административной ответственности привлечено 33 водителя за отсутствие страхового полиса, 14 автомашин водворено на специализированную стоянку. В основном, это правонарушители из областного центра и города Рудного. В этот день 8 человек заключили договора о гражданско-правовой ответственности.

Как отмечают в полиции, на сегодняшний день АПК «Автоураган» зафиксировано более 17 тысяч нарушений правил дорожного движения транспортными средствами иностранных государств. Из них свыше 10 тысяч нарушений неустановленными автомобилями с государственными номерными знаками из Российской Федерации -9 714, Республики Армения -197, Республики Кыргызстан -360 и Грузии -16 нарушений.

Полицейские вносят в базу системы «Автоураган -РОЗЫСК» автомашины указанной категории для задержания и в последующем для постановки на специализированную стоянку.

Напоминаем, что за отсутствие страховки водители привлекаются к административной ответственности по статье 230 КоАП РК «Нарушение законодательства РК об обязательном страховании». Штраф составляет 10 МРП (27 780 тенге).

Операция продлится до 12 ноября 2020 года.

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