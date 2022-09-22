В Костанайской области призвали военнообязанных из бригады терробороны

Призвали военнообязанных, числящихся в бригаде территориальной обороны Костанайской области.

С ними проводят занятия по основным направлениям боевой учебы, а также отрабатывают алгоритмы действий при проведении мероприятий по обеспечению безопасности государства.

Максат Касенов — сержант третьего взвода. Молодой человек вот уже неделю живет в полевых условиях. В 2019 году Максат ушел служить в армию, в инженерно — саперный полк в город Капчагай. После, устроился на работу, но рассказывает, что немного скучает за режимом, к которому привык в армии. Поэтому призыв на эти сборы воспринял с радостью. Здесь можно набраться как теоретических знаний, так и закрепить их на практике. Особенно, рассказывает он, нравится ему стрельба.

«Сборы проходят отлично. Питание, форма одежды, проживание. Все очень классно и тепло. Хоть каждый год можно было бы так собираться, по сути как отпуск. У нас проводились занятия, стрельба, дневные, ночные стрельбы. Мед обучение было. Отражение — нападение было у нас, показывали такое»,- говорит участник учений «Бекет — 2022» Максат Касенов.

В этих палатках расположился военно-обученный резерв, то есть те, кто уже отслужил в армии. Таких здесь 78 человек. Учения начались еще 12 сентября, все это время участники живут тут. Комната отдыха, столовая, био-туалеты, организаторы постарались предусмотреть все моменты. Вечерами, если станет холодно, в палатке можно растопить печь. Эти сборы проходят в рамках межведомственного обучения «Бекет-2022» представители центральных и местных государственных органов, силовых структур и подразделений территориальной обороны отрабатывают алгоритмы действий при проведении мероприятий по обеспечению безопасности государства.

«Такие сборы у нас проходят ежегодно. Сегодня тут лучшие из лучших. Обычно участники с удовольствием приезжают, мы стараемся в палаточном городке создать все условия для них. Сборы уже подходят к концу. В пятницу мы будем награждать отличившихся. Уже определились кого. Вообще настроение у ребят боевое, они здесь заводят новые знакомства, самому молодому участнику — 21, а старшему — 37»,- говорит начальник штаба батальона в/ч 99260 Алибек Сулейменов.

Алибек Сулейменов отмечает, что участники проходят подготовку по основным предметам боевой учебы, совершенствуя свои навыки и умения. Закончится все 24 сентября.

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