В Костанайской области продолжает сохраняться нестабильная эпидемиологическая ситуация.

По сравнению с прошлой неделей замечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в 1,3 раза. Сейчас в регионе 1600 человек получают амблулаторное лечение, а 49 находятся на стационарном.

«Для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости нам необходимо усилить вакцинацию и ревакцинацию населения области. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 362500 человек, вторым 350200 человек. Как и прежде отмечалось слабо работа проводится в Житикаринском, Костанасйком, Амангельдинском, Аулиекольском, Джангельдинском и в городах Аркалык и Костанай», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Согласно плану, ревакцинации в области подлежит 340 тысяч человек, но прошли её в 2 раза меньше жителей. Архимед Мухамбетов отмечает, что в некоторых районах этот показатель гораздо ниже среднеобластного. Поэтому, особенно в преддверии учебного года, нужно обратить внимание на ревакцинацию учителей. В качестве положительного примера глава региона выделил район Б.Майлина.

«На 24 августа повторную ревакцинацию прошли 5361 человек. Повторной ревакцинации подлежит 1244 человека данный показатель выполнен на 100%. Накануне учебного года на особом контроле повторная ревакцинация педагогов района. Из 988 работников школ повторную ревакцинацию прошли 880 сотрудника, что составляет 89%. Остальные сотрудники будут проходить повторную ревакцинацию согласно графику»,- говорит аким района им.Б.Майлина Кайсар Муржакупов.

По итогам оперштаба глава региона поручил акимам районов продолжать информационно- разъяснительную работу о необходимости вакцинации и ревакцинации. А также рекомендовал использовать средства индивидуальной зашиты в общественных местах и в общественном транспорте.

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