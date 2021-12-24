В Костанайской области снова выросли цены на жильё

За последний год цены на жилье в Костанае серьезно выросли. Причем только за 2021 год было несколько волн подорожания. Еще в середине года, по словам риелторов, стоимость одного квадратного метра в областном центре составляла 205 — 305 тыс. тенге. Сейчас недвижимость вновь подорожала.

За месяц цены на квартиры вторичного рынка повысились на 1,1%, в новостройках — на 0,6%. Аренда благоустроенного жилья стала выше на 1,3%. А в общем, за год цены подскочили на 60-70 процентов.

«Цены подскочили, в первую очередь, из-за того, что подорожали строительные материалы. От 1,5 до 2 раза. «Вторичка» подстраивается под «первичку». Спрос на жилье не падает и идет такой строительный бум», — говорит директор агентства «Шахар» Айгуль Сеитова.

Согласно информации агентства недвижимости Шахар, если осенью прошлого года однокомнатную на вторичном рынке можно было купить за 5-7 млн тенге, то сейчас от 8-10 млн и выше. «Однушка» в новом доме стоила от 10 млн тенге, сейчас не меньше 12-13 млн. Причем спрос на жилье, несмотря на цены, остаётся высоким. Количество сделок купли-продажи только за ноябрь в Костанайской области, по данным комитета статистики, составило больше 2 тысяч, с ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48 процентов.

«Еще есть ипотека на первичное жилье завершается, люди пользуются возможностью использовать пенсионные накопления, пока есть такая возможность. Очень хорошие программы от Жилстройбанка, госпрограммы ипотечные», — отметила директор агентства.

Также эксперты отмечают, что сейчас выставляется на продажу не так много квартир. Возможно, на «вторичке» их и нет, а может продавцы решили занять выжидательную позицию в надежде, что цены на жильё вновь вырастут. А это специалистами ранка жилья не исключается. По их прогнозам, рост продолжится вслед за удорожанием стройматериалов и оплаты труда работников. К примеру, только зарплата каменщиков по сравнению с прошлым годом возросла почти в два раза

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