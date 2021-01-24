В Костанайской области продолжается рост новых случаев коронавируса

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
23 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 177 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,9%.
Заболевшие: 80 жителей г. Костанай, 13 – Мендыкаринскогорайона, по 10 – Аулиекольского и Карабалыкского районов, по 8 жителей – Алтынсаринского, Денисовского районов и г.Рудный, 7 – Костанайского района, по 6 жителей Узункольского, Федоровского и им.Майлина районов, 5 — г.Лисаковск и г.Житикары, 4 — Сарыкольского района и 1 Камыстинского района.
140 обследованы по самообращению, 32 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 127 с симптомами заболевания, 50 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 23 января 2021г зарегистрировано 9350 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 8052.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области