В Костанайской области продолжается рост новых случаев коронавируса

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

23 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 177 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,9%.

Заболевшие: 80 жителей г. Костанай, 13 – Мендыкаринскогорайона, по 10 – Аулиекольского и Карабалыкского районов, по 8 жителей – Алтынсаринского, Денисовского районов и г.Рудный, 7 – Костанайского района, по 6 жителей Узункольского, Федоровского и им.Майлина районов, 5 — г.Лисаковск и г.Житикары, 4 — Сарыкольского района и 1 Камыстинского района.

140 обследованы по самообращению, 32 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 127 с симптомами заболевания, 50 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 23 января 2021г зарегистрировано 9350 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8052.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.