В Костанайской области продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавируса

Прививку в регионе первым компонентом уже получили 354 тысячи человек. В четвертой поликлинике медики отмечают, что в день они вакцинируют около 60 человек, активно население идет на ревакцинацию.

Жанылдык Жумабек сегодня получает первый компонент вакцины Пфайзер. Девушка учится на втором курсе в педколледже. Признается, что очень долго думала, прежде чем поставить вакцину. Но, все больше друзей, знакомых, и родственников уже сделали прививки. Поэтому решила, что тянуть больше не нужно.

«Для безопасности своих родных, и вообще моего окружения я приняла решение получить прививку. Посоветовалась с родителями, они тоже были не против этого. Я думаю, что это очень важно, для здоровья каждого человека.»,- говорит Жанылдык Жумабек.

В поликлинике номер 4 с начала кампании вакцинации получили прививки первым компонентом 24 тысячи человек, а полную иммунизацию прошли 23 тысячи. Ежедневно на вакцинацию и ревакцинацию в поликлинику приходят около 50-60 человек. Сегодня имеется несколько вакцин на выбор это QazVac, Vero Cell, и Спутник V. А для получения третьей дозы Vero Cell и QazVac, и Pfizer. А вот Спутник лайт в поликлинике уже закончился, на это мед.учреждение выделяли всего 600 доз препарата.

«Также у нас с 13 января расширили категорию лиц, которым доступен препарат Пфайзер для ревакцинации медицинские работники, и старше 60 лет. Проблема, так как у нас препарат является шестидозным, проблемы собрать людей у нас нет. Вакцина после вскрытия у нас может храниться 6 часов при комнатной температуре. Поэтому до конца рабочего дня собирается определенное количество людей и в последующем очередь просто-напросто не забивается»,- рассказала заведующая отделением поликлиники №4 Асия Саттыбаева.

Всего в области прошли ревакцинацию уже более 80 тысяч человек. Получить третью дозу вакцины можно в любой поликлинике, и прививочном пункте вне зависимости от места прикрепления.

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