Ночью 4 марта на западе, севере и востоке области ожидаются снег, низовая метель и гололёд. Днём в этих же районах возможны осадки в виде дождя и снега, а также сохранится вероятность метели и образования гололёда.

На западе, севере и юге области прогнозируется туман. Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду, на западе, севере и востоке порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, на востоке области — до минус 13. Днём ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Костанае будет облачно. Ночью прогнозируются снег, низовая метель и гололёд, днём — осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду, с порывами до 20. Температура ночью 5–7 градусов мороза, днём — от нуля до минус двух.