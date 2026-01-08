По данным синоптиков, в Костанайской области в ближайшие сутки осадки не ожидаются. На севере, востоке и юге региона возможен туман. Ветер южный, юго-западный, скорость — 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9–14 градусов мороза, на востоке области — до 17 градусов ниже нуля. Днём столбики термометров покажут 5–10 градусов мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный — 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью — 10–12 градусов мороза, днём — 6–8 градусов ниже нуля.
