В Костанайской области прогнозируют морозную погоду без осадков

— Сегодня, 17:55
По данным синоптиков, в Костанайской области в ближайшие сутки осадки не ожидаются. На севере, востоке и юге региона возможен туман. Ветер южный, юго-западный, скорость — 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9–14 градусов мороза, на востоке области — до 17 градусов ниже нуля. Днём столбики термометров покажут 5–10 градусов мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный — 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью — 10–12 градусов мороза, днём — 6–8 градусов ниже нуля.



