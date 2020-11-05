В Костанайской области проходит Республиканская командно-штабная тренировка «Қыс – 2020»

5 ноября в Казахстане стартовала Республиканская командно-штабная тренировка «Қыс – 2020», в рамках которой Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области провел территориальное тактико-специальное учение.

Одной из основных задач ТСУ является проверка готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС зимнего периода.

Ранним утром в кризисном центре Департамента организован штаб руководства РКШТ. Работа оперативного штаба проходит в режиме онлайн по видео-конференц-связи с Республиканским оперативным штабом МЧС Республики Казахстан, расположенном в г. Павлодаре.

По легенде учения жилой 4-х этажный дом в г. Рудный оказался без воды и тепла. Жильцы дома увеличили потребление электроэнергии, которое привело к короткому замыканию электропроводки и пожару в одной из квартир. В результате возгорания электрощитов произошло обесточивание дома. Создалась угроза жизни и здоровью людей

Для достижения цели практического мероприятия, подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ отработали навыки по ликвидации пожара в доме, эвакуации и размещению жильцов в мобильные пункты обогрева. Специалисты ОСО и ЦМК оказали первую медицинскую помощь пострадавшим.

Перед восстановлением электро и теплоподачи в дом коммунальные службы города временно отключили газоснабжение и электричество, произвели замену линий электропередач, перекрыли подачу воды. Показали готовность к оперативному реагированию на проведение аварийных и неотложных работ.

Участники учения продемонстрировали профессионализм и слаженность действий сил и средств на чрезвычайные ситуации зимнего периода. Теоретическая и практическая отработка действий на ТСУ, позволила повысить профессиональные навыки служб и формирований гражданской защиты.

Необходимо отметить, что все мероприятия в рамках РКШТ «Қыс — 2020» проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.