В Костанайской области проходит Республиканская командно-штабная тренировка «Қыс – 2020»

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5 ноября в Казахстане стартовала Республиканская командно-штабная тренировка «Қыс – 2020», в рамках которой Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области провел территориальное тактико-специальное учение.
Одной из основных задач ТСУ является проверка готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС зимнего периода.
Ранним утром в кризисном центре Департамента организован штаб руководства РКШТ. Работа оперативного штаба проходит в режиме онлайн по видео-конференц-связи с Республиканским оперативным штабом МЧС Республики Казахстан, расположенном в г. Павлодаре.
По легенде учения жилой 4-х этажный дом в г. Рудный оказался без воды и тепла. Жильцы дома увеличили потребление электроэнергии, которое привело к короткому замыканию электропроводки и пожару в одной из квартир. В результате возгорания электрощитов произошло обесточивание дома. Создалась угроза жизни и здоровью людей
Для достижения цели практического мероприятия, подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ отработали навыки по ликвидации пожара в доме, эвакуации и размещению жильцов в мобильные пункты обогрева. Специалисты ОСО и ЦМК оказали первую медицинскую помощь пострадавшим.
Перед восстановлением электро и теплоподачи в дом коммунальные службы города временно отключили газоснабжение и электричество, произвели замену линий электропередач, перекрыли подачу воды. Показали готовность к оперативному реагированию на проведение аварийных и неотложных работ.
Участники учения продемонстрировали профессионализм и слаженность действий сил и средств на чрезвычайные ситуации зимнего периода. Теоретическая и практическая отработка действий на ТСУ, позволила повысить профессиональные навыки служб и формирований гражданской защиты.
Необходимо отметить, что все мероприятия в рамках РКШТ «Қыс — 2020» проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области