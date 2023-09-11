В Костанайской области проходят учения

11 и 12 сентября в Казахстане проводится республиканское командно-штабное учение «Жер -2023».
Учения проводятся с целью совершенствования Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС, возникшей в результате разрушительного землятресения.
В подготовке и проведении учений задействована вся Государственная система гражданской защиты – областные, районные и городские службы гражданской защиты, оперативные группы от Управлений акимата Костанайской области, местные исполнительные органы городов и районов, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, аварийно-спасательные службы и формирования, подразделения МЧС Республики Казахстан и Национальной гвардии Республики Казахстан.
В ходе учения планируется:
- перевести режим функционирования территориальных и отраслевых подсистем Государственной системы гражданской защиты в режим повышенной готовности к выполнению задач при ликвидации ЧС, возникшей в результате разрушительного землятресения;
- отработать вопросы организационной и практической деятельности органов управления министерств и ведомств, местных исполнительных органов в руководстве подчиненными силами и средствами ГСГЗ при подготовке и ведении аварийно-спасательных и неотложных работ;
- провести уточнение и корректировку Планов действий по ликвидации чрезвычайной ситуаций, возникшей в результате разрушительного землетрясения сейсмически опасных регионах страны;
дать оценку действиям органов управления ГСГЗ в организации взаимодействия и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате землетрясений, эвакуации пострадавшего населения и материальных ценностей при возникновении разрушительных землетрясении;
В рамках учений «Жер -2023» запланированы командно-штабные учения для отработки действий по ликвидации ЧС, практических действий с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты.