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В Костанайской области проходят учения

11 и 12 сентября в Казахстане проводится республиканское командно-штабное учение «Жер -2023».

 

Учения проводятся с целью совершенствования Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС, возникшей в результате разрушительного землятресения.

В подготовке и проведении учений задействована вся Государственная система гражданской защиты – областные, районные и городские службы гражданской защиты, оперативные группы от Управлений акимата Костанайской области, местные исполнительные органы городов и районов, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, аварийно-спасательные службы и формирования, подразделения МЧС Республики Казахстан и Национальной гвардии Республики Казахстан.

В ходе учения планируется:

  • перевести режим функционирования территориальных и отраслевых подсистем Государственной системы гражданской защиты в режим повышенной готовности к выполнению задач при ликвидации ЧС, возникшей в результате разрушительного землятресения;
  • отработать вопросы организационной и практической деятельности органов управления министерств и ведомств, местных исполнительных органов в руководстве подчиненными силами и средствами ГСГЗ при подготовке и ведении аварийно-спасательных и неотложных работ;
  • провести уточнение и корректировку Планов действий по ликвидации чрезвычайной ситуаций, возникшей в результате разрушительного землетрясения сейсмически опасных регионах страны;
    дать оценку действиям органов управления ГСГЗ в организации взаимодействия и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате землетрясений, эвакуации пострадавшего населения и материальных ценностей при возникновении разрушительных землетрясении;

В рамках учений «Жер -2023» запланированы командно-штабные учения для отработки действий по ликвидации ЧС, практических действий с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты.

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