В Костанайской области, в Джангельдинском районе, произошёл замор рыбы на водоёме Татыр, который находится рядом с посёлком Тауш, передаёт BaigeNews.kz. Это озеро площадью 768 гектаров, однако оно не числится среди официально закреплённых и резервных рыбохозяйственных водоёмов. Инцидент был зафиксирован 5 апреля 2025 года, когда на берегу озера была обнаружена погибшая рыба.

Сотрудники Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, а также представители ГУ «Алтын-Дала» и местных властей оперативно выехали на место происшествия. В настоящий момент проводится сбор погибшей рыбы и её утилизация. Эксперты также отобрали пробы воды для химического анализа, чтобы выяснить причины замора рыбы и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Экологическая ситуация в регионе вызывает опасения, и специалисты уверены, что результаты анализа помогут разобраться в природе происходящего и принять необходимые меры для восстановления экосистемы водоёма.

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