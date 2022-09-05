В Костанайской области произошла погодная перестройка — синоптики

В августе и первые дни сентября погоду формировал огромный малоподвижный антициклон, который и подарил жителям области жаркие, сухие дни. Но со следующей недели синоптическую ситуацию будет определять активный циклон, выходящий своим центром на север Урала.

Вместе с ним в регион придет прохладный арктический воздух.

«Сейчас уже к границам нашей области с запада подошел холодный фронт. На выходные ожидается его прохождение. С ним пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, будет облачно с пояснениями, усиливается ветер до 15-20 м/с. И с прохождением фронта нам будут поступать более прохладные арктические воздушные массы. Ожидается понижение температуры. Резкое такое»,- рассказала руководитель отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

К концу следующей недели температура ночью понизится до 3-8 градусов, а днем будет в пределах +13 — +18-ти. В целом, по словам Антонины Шибаршиной, погода в сентябре ожидается около нормы, а на юге выше на один градус. Но весь сентябрь будет сопровождаться штормовыми ветрами.

«Наиболее теплая у нас ожидается — вторая декада. Температура у нас 22-27. Температура будет повышаться до такого уровня. и ночью 8-13. В третьей декаде опять понижение температуры. Ночью до 3-8, на севере области заморозки. 1-6 мороза ожидается. Днем 12-17. Так, осадки будут преимущественно в первой и третьей декаде»,- отмечает Шибаршина.

Антонина Шибаршина рассказала и о погоде на октябрь и ноябрь. Согласно консультативному прогнозу, осень в регионе будет теплая, в пределах климатических норм. Но, прогноз может корректироваться по мере изменения синоптической ситуации.

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