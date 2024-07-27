В Костанайской области произошло землетрясение

По данным Казахстанского национального центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, в Костанайской области произошло небольшое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

«27 июля 2024 года в 09 часов 54 минуты по времени Астаны (04 час. 54 мин. по Гринвичу) в 21 км к юго-востоку от города Рудный произошло сейсмическое событие. Координаты эпицентра: 52.81 градуса северной широты, 63.28 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.9. Энергетический класс К=9.4», – говорится в сообщении.

Насколько ощущалось землетрясение для жителей региона, не сообщается.

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