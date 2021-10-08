В Костанайской области промышленные предприятия останутся без газа на несколько дней

С 12 октября по 17 октября 2021 года планируется отключения газа (природного газа) всем крупным промышленным предприятиям в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный»., сообщает пресс-служба Костанайского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» с 12 октября по 17 октября, поставка природного газа будет прекращена всем крупным промышленным предприятиям Костанайской области, включая теплоэнергетические компании.

Как сообщает Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия», будут проводиться ремонтные работы, в связи с выявлением повреждений на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный».

Отметим, что газоснабжение бытовых потребителей Костанайской области будет осуществляться из резервных мощностей, кроме поселков Свердловка, Подгорное, Жалтырколь, Архангельское, запитанных от ГРС «Свердлова» и ГРС «Баталы». Эти потребители будут отключены полностью с 8.00 часов 12 октября 2021 года до полного завершения работ (ориентировочно на 1 сутки).

Проводимые ремонтные работы направлены на обеспечение безаварийной подачи газа потребителям Костанайской области.

Вместе с тем, всем группам потребителей рекомендуем предусмотреть возможность использования резервного вида топлива на случай возникновении непредвиденных ситуаций.

Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ.

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