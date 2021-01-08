В Костанайской области провели рейд против нелегальных таксистов

Костанайские полицейские продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению водителей, занимающихся нелегальными перевозками. В городе Житикара полицейские проводят проверки водителей, занимающихся частным извозом. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Патрульные полицейские в ходе рейда проверяли соответствие транспорта для перевозки пассажиров. Только за один день житикаринскими полицейскими проверено 22 водителя частных такси. За незаконную перевозку два человека привлечены к административной ответственности.

«51-летний водитель управлял автомашиной «Тойота» и направлялся из Житикары в Костанай. Житикаринец вез пассажиров в автомобиле, на котором не было опознавательного знака — «такси». Другой 39-летний водитель не имел разрешительных документов на осуществление пассажирских перевозок, также вез горожан в областной центрӘ? ө говорится в сообщении полиции.

В полиции отмечают, что не всеми водителями соблюдаются правила перевозок пассажиров и багажа. Прежде всего, такие профилактические мероприятия направлены на безопасность водителей и пассажиров.

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